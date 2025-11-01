Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Megawati Berziarah ke Makam Bung Karno, Berjejer Karangan Bunga dari Delegasi 32 Negara

Sabtu, 01 November 2025 – 18:08 WIB
Megawati Berziarah ke Makam Bung Karno, Berjejer Karangan Bunga dari Delegasi 32 Negara - JPNN.COM
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam Proklamator RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11) sore. Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, BLITAR - Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam sang ayah sekaligus Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11) sore.

Megawati tampak mengenakan batik berwarna merah ketika berziarah dengan didampingi Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.

Tampak dua cucu Bung Karno yang juga politikus PDIP Puti Guntur Soekarno dan Romy Soekarno turut mendampingi Megawati berziarah. 

Baca Juga:

Awalnya, cuaca panas ketika Megawati memasuki area makam. Setengah jam setelah itu hujan deras mengguyur Blitar.

Namun, Megawati tetap khusyuk berdoa meski keadaan cuaca berubah, setelahnya Ketum PDIP itu menaburkan bunga di pusara.

Tampak sekeliling Makam Bung Karno, berjejer karangan bunga dari 32 negara delegasi dan akademisi yang tengah mengikuti rangkaian peringatan 70 tahun Konferensi Asia-Afrika (KAA).

Baca Juga:

Selama kurang lebih dua jam, Megawati bersama rombongan terus berada di Makam Bung Karno. 

Diketahui, Megawati berziarah setelah menjadi pembicara kunci seminar internasional Commemorative Seminar of the 70th Anniversary of the 1955 Bandung Asian–African Conference: Bung Karno in a Global History.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri berziarah ke makam sang ayah sekaligus Proklamator RI Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Sabtu (1/11) sore.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Megawati  Bung Karno  makam soekarno  PDIP 
BERITA MEGAWATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp