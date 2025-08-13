Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Megawati dan Jokowi Belum Terkonfirmasi Hadir di Sidang Tahunan MPR

Rabu, 13 Agustus 2025 – 21:46 WIB
Megawati dan Jokowi Belum Terkonfirmasi Hadir di Sidang Tahunan MPR - JPNN.COM
Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah. Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah menyebutkan Presiden kelima dan ketujuh RI Megawati Soekarnoputri serta Joko Widodo (Jokowi) belum mengonfirmasikan kehadiran saat Sidang Tahunan pada Jumat (15/8).

"Pak Jokowi dan Bu Mega (Megawati, red) masih dalam konfirmasi," kata Siti, Rabu.

MPR, kata dia, telah menyampaikan undangan kepada seluruh Presiden dan Wapres yang pernah menjabat Indonesia. 

Baca Juga:

Siti menyebutkan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Wakil Presiden keenam RI Try Sutrisno, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Jusuf Kalla, serta Wakil Presiden ke-11 Boediono telah mengonfirmasikan hadir ke Sidang Tahunan MPR.

"Ya, yang sudah konfirm hadir ialah Pak SBY lalu ada Pak Try Sutrisno, Pak Jusuf Kalla dan Pak Boediono," ujar Siti.

Menurutnya, Sidang Tahunan MPR pada Jumat besok akan diisi dengan pemutaran video terkait kinerja Presiden RI Prabowo Subianto. 

Baca Juga:

"Dilihat dari kinerja atau perkembangan dari Presiden dan kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan," ujar Siti. (ast/jpnn)

Sekretaris Jenderal (Sekjen) MPR RI Siti Fauziah mengungkap Megawati dan Jokowi belum dipastikan hadir saat Sidang Tahunan MPR pada Jumat (15/8)

Redaktur : M. Rasyid Ridha
Reporter : Aristo Setiawan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sidang Tahunan MPR   Megawati Soekarnoputri  Jokowi  MPR 
BERITA SIDANG TAHUNAN MPR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp