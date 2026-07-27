Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Parpol

Megawati dan Prananda Pimpin Peresmian Monumen Peringatan 30 Tahun Tragedi Kudatuli

Senin, 27 Juli 2026 – 16:41 WIB
Megawati dan Prananda Pimpin Peresmian Monumen Peringatan 30 Tahun Tragedi Kudatuli - JPNN.COM
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri acara peresmian Monumen Peristiwa Kudatuli di hutan kota Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7). Foto: Monang Sinaga

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menghadiri acara peresmian Monumen Peristiwa Kudatuli di hutan kota Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (27/7).

Peresmian ini menjadi puncak rangkaian peringatan 30 tahun tragedi berdarah yang terjadi pada 27 Juli 1996.

Megawati tampak hadir mengenakan setelan pakaian berkelir merah dan duduk di kursi utama acara. Sejumlah cucu pendiri bangsa itu tampak mendekati Megawati untuk mencium tangan sang nenek.

Baca Juga:

Terdengar paduan suara Jakarta Philharmonic Choir menyanyikan lagu Di Timur Matahari ketika Megawati tiba di lokasi acara.

Pembawa acara kemudian mengucapkan selamat datang, dan Presiden ke-5 RI itu terlihat mengucapkan Salam Pancasila.

Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo yang juga putra Megawati tampak mendampingi Presiden Kelima RI duduk di kursi utama acara sembari menyapa tamu undangan dan para kader.

Baca Juga:

Sejumlah tamu undangan yang hadir antara lain anak Proklamator RI Mohammad Hatta, yakni Meutia Hatta dan Halida Hatta.

Selain itu, hadir pula putra Proklamator RI Bung Karno, Guruh Soekarnoputra, pakar hukum tata negara Mahfud MD, mantan Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto, seniman Dolorosa Sinaga, advokat Todung Mulya Lubis, hingga Gubernur Jakarta Pramono Anung.

Megawati resmikan Monumen Kudatuli di hutan kota Diponegoro peringati 30 tahun tragedi 27 Juli 1996.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Megawati  PDIP  Prananda  Kudatuli 
BERITA MEGAWATI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp