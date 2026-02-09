Megawati Dapat Toyota Avanza, Selamat!

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik menghadirkan Program Lucky Wheels sebagai bentuk apresiasi nyata kepada konsumen setianya di seluruh Indonesia.

Program undian berhadiah menjadi bagian dari strategi AQUA Elektronik untuk mendorong penjualan sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan konsumen.

Berlangsung sepanjang Agustus hingga Desember 2025, Lucky Wheels menawarkan beragam hadiah menarik, mulai dari e-voucher, produk elektronik AQUA, paket liburan ke Bali, hingga hadiah utama Toyota Avanza.

Program terbuka bagi seluruh konsumen yang membeli produk unggulan AQUA Elektronik, mencakup kategori kulkas, mesin cuci, TV, AC, hingga berbagai perangkat elektronik rumah tangga lainnya.

Setiap pembelian memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengikuti undian secara digital.

Head of Retail Department AQUA Elektronik Indonesia, Wu Wei, menjelaskan bahwa Lucky Wheels dirancang untuk menghadirkan nilai tambah dalam setiap transaksi.

"Hadiah utama Toyota Avanza diharapkan dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih bernilai,” ujarnya.

Melalui proses pengundian digital yang telah disahkan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, konsumen asal Jakarta bernama Megawati terpilih sebagai pemenang Grand Prize.