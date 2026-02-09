Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Megawati Dapat Toyota Avanza, Selamat!

Senin, 09 Februari 2026 – 13:12 WIB
Megawati Dapat Toyota Avanza, Selamat! - JPNN.COM
Megawati pemenang hadiah utama undian AQUA Elektronik. Foto: aquaelektronik

jpnn.com, JAKARTA - AQUA Elektronik menghadirkan Program Lucky Wheels sebagai bentuk apresiasi nyata kepada konsumen setianya di seluruh Indonesia.

Program undian berhadiah menjadi bagian dari strategi AQUA Elektronik untuk mendorong penjualan sekaligus memperkuat hubungan jangka panjang dengan konsumen.

Berlangsung sepanjang Agustus hingga Desember 2025, Lucky Wheels menawarkan beragam hadiah menarik, mulai dari e-voucher, produk elektronik AQUA, paket liburan ke Bali, hingga hadiah utama Toyota Avanza.

Baca Juga:

Program terbuka bagi seluruh konsumen yang membeli produk unggulan AQUA Elektronik, mencakup kategori kulkas, mesin cuci, TV, AC, hingga berbagai perangkat elektronik rumah tangga lainnya.

Setiap pembelian memberikan kesempatan bagi konsumen untuk mengikuti undian secara digital.

Head of Retail Department AQUA Elektronik Indonesia, Wu Wei, menjelaskan bahwa Lucky Wheels dirancang untuk menghadirkan nilai tambah dalam setiap transaksi.

Baca Juga:

"Hadiah utama Toyota Avanza diharapkan dapat memberikan pengalaman berbelanja yang lebih bernilai,” ujarnya.

Melalui proses pengundian digital yang telah disahkan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial, konsumen asal Jakarta bernama Megawati terpilih sebagai pemenang Grand Prize.

AQUA Elektronik menghadirkan Program Lucky Wheels sebagai bentuk apresiasi nyata kepada konsumen setianya di seluruh Indonesia. Megawati menang hadiah utama

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AQUA Elektronik  Megawati  Toyota Avanza  Megawati menang undian Aqua Elektronik 
BERITA AQUA ELEKTRONIK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp