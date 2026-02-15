Megawati di Tanah Suci Panjatkan Doa Khusus untuk Persatuan Indonesia

jpnn.com, MAKKAH - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memanjatkan doa khusus untuk keselamatan bangsa Indonesia saat menunaikan ibadah umrah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, pada Sabtu (14/2). Ibadah yang dijalankan bersama keluarga jelang bulan suci Ramadan ini menjadi momen bagi Megawati untuk memohon agar tanah air tetap rukun dan terhindar dari perpecahan.

Dalam rangkaian ibadah tersebut, Megawati didampingi oleh keluarga serta dipimpin oleh Ustaz Muhammad Hafidz Makmun. Adapun doa-doa khusus dibacakan oleh Dubes RI untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDIP bidang Agama (non-aktif). Selain bacaan-bacaan lazim dalam umrah, doa-doa tersebut dipanjatkan dalam setiap putaran tawaf yang dilakukan.

Zuhairi yang akrab disapa Gus Mis memimpin lantunan doa dengan memohon keberkahan bagi negeri. Dalam doanya, ia memohon kepada Allah SWT agar meridai jalan demokrasi yang telah dipilih bangsa Indonesia sebagai landasan untuk menyejahterakan rakyat. Selain itu, ia juga memanjatkan harapan agar Indonesia yang kaya akan sumber daya alam mampu menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya dengan Pancasila sebagai pemersatu.

"Sejahterakanlah rakyat kami, bahagiakan kami, satukan terus kami di bawah Pancasila, yang di bawahnya kami bertekad untuk terus bersatu meski kami berbeda-beda," kata Gus Mis, yang diikuti oleh Megawati bersama keluarga saat melaksanakan ibadah.

Kekhusyukan ibadah kian terasa ketika doa-doa untuk keutuhan bangsa terus dilantunkan. Gus Mis secara spesifik memohon agar bangsa Indonesia senantiasa dijauhkan dari segala bentuk perpecahan dan konflik horizontal.

"Pertahankan kesatuan negeri kami, terus persatukan kami dalam persaudaraan, jauhkan kami dari perpecahan dan adu domba," ujar Gus Mis dalam doanya.

Rombongan umrah Megawati juga tidak lupa mendoakan agar bangsa Indonesia senantiasa menemukan jalan perdamaian di tengah gejolak konflik yang melanda sejumlah negara lain. Di samping itu, doa dipanjatkan untuk memohon kelimpahan rezeki dan keberkahan bagi seluruh rakyat Indonesia.

"Suburkan negeri kami. Turunkan banyak rezeki dari langit buat rakyat kami. Jauhkan kami dari setiap perpecahan, sekecil apa pun perpecahan itu, ya Allah, ya Rahman," ucap doa rombongan umrah Megawati yang kembali dibacakan oleh Gus Mis.