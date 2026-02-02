Close Banner Apps JPNN.com
Megawati Dijadwalkan Hadiri Serangkaian Kegiatan Zayed Award di Abu Dhabi

Selasa, 03 Februari 2026 – 02:14 WIB
Kehadiran Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri tiba di Abu Dhabi. Foto: Monang Sinaga

jpnn.com, ABU DHABI - Kehadiran Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di forum Zayed Award for Human Fraternity di Abu Dhabi mendapat apresiasi dari Duta Besar RI untuk Uni Emirat Arab (UEA), Judha Nugraha. Dubes Judha menyatakan kebanggaannya atas peran serta Indonesia dalam penghargaan bergengsi yang fokus pada isu kemanusiaan tersebut.

"Zayed Award for Human Fraternity ini merupakan salah satu event tahunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah UAE dan ini menjadi salah satu bentuk penghargaan kepada insan-insan yang berjuang di isu-isu kemanusiaan," ujar Dubes Judha usai menerima kunjungan Megawati di Kantor Kedutaan Besar RI untuk UEA di Abu Dhabi, Senin (2/2).

Dubes Judha mengungkapkan bahwa Megawati pernah berperan sebagai juri dalam penghargaan tersebut pada tahun 2024. Saat itu, penghargaan justru dimenangkan oleh dua organisasi Islam terbesar dari Indonesia.

"Ada dua pemenang, yaitu Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama. Tentu ini merupakan kebanggaan bagi kita karena organisasi Islam yang ada di Indonesia juga diakui melakukan berbagai macam kegiatan kemanusiaan dan ini sudah diakui secara internasional," jelasnya.

Mantan Direktur Perlindungan WNI di Kemlu RI ini menegaskan dukungannya terhadap keterlibatan Indonesia yang lebih luas. "Tentu kita sangat mendukung sekali peran serta lebih lanjut Indonesia dalam berbagai macam kegiatan Zayed Award for Human Fraternity," sebut Dubes Judha.

Megawati dijadwalkan mengikuti berbagai program kegiatan Zayed Award di Abu Dhabi dari tanggal 3 hingga 6 Februari mendatang. (tan/jpnn)

Dubes RI untuk UEA apresiasi kehadiran Megawati di forum Zayed Award, soroti peran Indonesia sebagai juri dan pemenang.

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

