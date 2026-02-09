Megawati: Gelar Doktor Kehormatan Bertambah, Tanggung Jawab Kemanusiaan Ikut Membesar

jpnn.com, RIYADH - Setelah menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkapkan perasaan bangga yang disertai tanggung jawab yang lebih besar.

"Tentunya apa ya, bergemuruh, artinya bangga ya juga merasa bertambah tanggung jawab karena seperti mungkin yang sudah saya katakan saat orasi ilmiah," kata Megawati kepada media pada Senin (9/2).

Ia menegaskan gelar tersebut bukan untuk dipamerkan, melainkan sebuah amanah.

"Tetapi menurut saya adalah tanggung jawab kemanusiaan, supaya bahwa saya berarti dipercaya dari mereka yang memberikan saya baik gelar profesor ataupun doktor honoris causa, itu kan saya tidak pernah ditanya mau apa tidak. Tahu-tahu mereka memberikan sehingga itu suatu tanggung jawab luar biasa," paparnya.

Gelar dari PNU ini menjadi doktor kehormatan kesebelas bagi Megawati, setelah sebelumnya menerima sepuluh gelar serupa dari berbagai universitas ternama di dunia seperti Waseda University Tokyo, MGIMO Moscow, dan Universitas Padjadjaran. Ia juga telah menyandang tiga gelar profesor kehormatan.

Megawati menyatakan bahwa tanggung jawab ini mendorongnya untuk terus aktif terlibat dalam upaya mencari solusi atas berbagai persoalan kemanusiaan global. Ia menyebut keterlibatannya dalam program seperti Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia di Abu Dhabi sebagai bagian dari komitmen tersebut. "Saya bersedia untuk mengikuti, tetapi juga supaya mengetahui umur saya sudah lumayan," ujarnya mengenai partisipasinya dalam forum-forum internasional. (tan/jpnn)