JPNN.com - Olahraga - All Sport

Megawati Hangestri Bawa Jakarta Pertamina Enduro Pertahankan Gelar Juara Proliga

Sabtu, 25 April 2026 – 18:41 WIB
Megawati Hangestri Bawa Jakarta Pertamina Enduro Pertahankan Gelar Juara Proliga - JPNN.COM
Pevoli Jakarta Pertamina Enduro, Irina Voronkova saat berlaga pada final Proliga 2026 di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Jumat (24/4). Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga 2026 seusai mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

Berlaga di GOR Amongrogo, Yogyakarta, Sabtu (25/4) Megawati Hangestri Pertiwi dan kolega memastikan diri meraih gelar juara seusai menang dengan skor 3-0 (25-19, 25-23, 25-20).

Pada laga ini bintang kemenangan Jakarta Pertamina yakni Irina Voronkova seusai finis dengan raihan 25 poin.

Baca Juga:

Adapun pemain lainnya yang gemilang yaitu Megawati dengan menambahkan 15 angka.

Dengan kemenangan ini, Jakarta Pertamina mempertahankan gelar juara seusai di leg pertama juga menang dengan skor 3-1 (19-25, 25-19, 25-19, 25-21).

Gelar juara yang diraih tim milik BUMN tersebut menjadi yang keempat setelah sebelumnya di edisi 2014, 2018, dan 2025.

Baca Juga:

Pada edisi terakhir Jakarta Pertamina mampu menjadi juara seusai mengalahkan Popsivo Polwan dengan skor 3-0 (26-24, 25-22, 25-16).

Adapun untuk Gresik Phonska Plus harus puas kembali lagi menjadi runner up.

Jakarta Pertamina Enduro mempertahankan gelar juara seusai mengalahkan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia, Sabtu (25/4)

