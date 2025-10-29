Megawati Hangestri Pertiwi Akhiri Kontrak Bersama Tim Voli Turki

jpnn.com, JAKARTA - Kabar mengejutkan datang dari Megawati Hangestri Pertiwi yang mengakhiri kontrak bersama tim voli putri Turki Manisa BBSK.

Pemain kelahiran 20 September 1999 itu akhirnya tidak kembali ke Turki dan memilih fokus bersama Timnas voli putri Indonesia.

Dijadwalkan pevoli asal Jember tersebut akan menjalani training camp di Medan untuk persiapan SEA Games 2025.

Melalui sosial media pribadinya, Megawati sudah bicara ke publik mengenai kondisi terkini dengan tim kompetisi kasta kedua Liga voli Turki.

“Hi guys, dengan ini saya Megawati mau memberitahukan atas berita hari ini. Bahwa benar jika saya sudah tidak ada kontrak lagi dengan klub Manisa Turki,” bunyi pengumuman Megawati di media sosial.

Jebolan tim voli Bank Jatim itu mengungkapkan bahwa sudah menjalin kesepakatan bersama dengan Manisa BBSK untuk berpisah.

Suami dari Dio Novandra Wibawa itu berharap keputusannya bisa diterima oleh seluruh penggemarnya yang ada di Indonesia.

“Mohon maaf jika berita ini mengecewakan sebagian orang. Saya mohon maaf kepada kalian semua untuk tetap berpikir yang baik.”