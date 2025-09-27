Close Banner Apps JPNN.com
Megawati Hangestri Pertiwi Belum Dilepas Bank Jatim ke Turki, PBVSI Bereaksi Begini

Sabtu, 27 September 2025 – 17:42 WIB
Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada ajang Proliga 2024 bersama Jakarta BIN di Indonesia Arena, Jakarta. Foto: Dokumentasi PBVSI

jpnn.com, JAKARTA - Megawati Hangestri Pertiwi hingga saat ini masih belum mendapatkan lampu hijau untuk bermain di luar negeri.

Dilansir dari sosial media PBVSI, pemain asal Jember tersebut masih menunggu persetujuan dari tim Bank Jatim untuk bisa bermain Liga Voli Turki bersama Manisa BBSK.

“Megawati masih menunggu persetujuan dari klub asal, Bank Jatim,” tulis akun sosial media PBVSI.

Federasi sendiri dikabarkan sudah mengirimkan surat konfirmasi kepada Bank Jatim untuk bisa melepas Megawati.

Sejauh ini belum diketahui alasan yang kuat mantan penggawa Red Sparks tersebut enggan kembali dilepas dan kembali ke tanah air setelah menjalani beberapa laga pramusim bersama Manisa BBSK.

PBVSI telah mengirimkan surat konfirmasi kepada Bank Jatim sejak 9 September 2025.

"Hingga saat ini, PBVSI masih menunggu jawaban resmi dari klub,” bunyi lagi pengumuman PBVSI.

Megawati Hangestri sendiri dikabarkan masih menjalani pemulihan cedera lutut setelah tampil di ajang SEA V League 2025.

Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi yang hingga saat ini masih belum mendapatkan lampu hijau untuk bermain di luar negeri

