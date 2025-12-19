Close Banner Apps JPNN.com
Megawati Ingatkan Dapur Umum Baguna Harus Diperuntukkan Bagi Semua Korban Bencana

Jumat, 19 Desember 2025 – 21:12 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Jakarta Timur, Jumat (19/12). Dokumen PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengatakan dapur umum Badan Penanggulangan Bencana (Baguna) di wilayah terdampak bencana, harus diperuntukkan bagi semua kalangan. 

Hal demikian dikatakan Megawati saat memberikan arahan dalam seminar bertajuk Mitigasi Bencana dan Pertolongan Korban di Jakarta International Equestrian Park, Jakarta Timur, Jumat (19/12).

Baguna adalah organisasi sayap PDIP yang saat ini dikomandoi eks Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. 

Megawati saat acara mengatakan Baguna PDlP ketika terjun ke daerah terdampak bencana harus membentuk dapur umum. 

"Jadi tidak ada perintah lagi, begitu Baguna turun, mereka harus segera buka dapur umum," kata dia dalam pidato awal saat acara, Jumat. 

Presiden ke-5 RI itu mengatakan saat ini penting bagi kader Baguna menyesuaikan jenis menu dengan kondisi di lapangan. 

Megawati mengatakan cuaca daerah terdampak bencana dalam keadaan basah dan dingin, sehingga penyajian makanan sebaiknya hangat dan layak.

"Pada waktu seperti sekarang, dapur umumnya harus menyediakan masakan yang hangat."

