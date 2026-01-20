Close Banner Apps JPNN.com
Megawati Kunjungi Kantor Baru Megawati Institute yang Dipimpin Hilmar Farid

Selasa, 20 Januari 2026 – 17:19 WIB
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meninjau kantor baru Megawati Institute yang terletak persis di samping kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada Selasa (20/1). Foto: PDIP

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meninjau kantor baru Megawati Institute yang terletak persis di samping kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, pada Selasa (20/1).

Dalam kunjungannya, Megawati didampingi oleh putranya sekaligus Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo, yang disebutkan berperan sebagai arsitek dalam penyiapan gedung. Kemudian ada juga Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan Direktur Eksekutif Megawati Institute Hilmar Farid.

Megawati banyak berbincang dengan mereka dan memberi arahan.

"Ibu Megawati menyampaikan harapan-harapan terhadap Megawati Institute sebagai wadah pemikiran yang berfokus pada pengembangan ideologi Pancasila 1 Juni 1945, Pola Pembangunan Semesta dan Berencana, hingga menghadirkan seluruh kepemimpinan strategis Megawati Soekarnoputri khususnya sebagai Presiden Kelima RI yang mampu menyelesaikan krisis multidimensi," urai Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang mendampingi kunjungan tersebut.

Hasto Kristiyanto juga menjelaskan alasan penetapan Hilmar Farid sebagai Direktur Eksekutif. Penetapan Hilmar Farid, mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) periode 2015 hingga 2024, dilakukan karena kompetensi kepemimpinan, network yang luas, dan bisa bertindak sebagai jembatan yang sangat baik dengan perguruan tinggi dan lembaga-lembaga kajian kebijakan strategis.

Kunjungan ini merupakan yang pertama sejak institut tersebut berdiri di kantor baru. "Ini merupakan kunjungan pertama Ibu Megawati ke kantor Megawati Institute yang beberapa hari lalu di Rakernas ditandatangani akte notarisnya. Dalam waktu dekat kantor baru ini akan dioperasikan," jelas Hasto.

Menurut Hasto, arsitek Kantor Megawati Institute ialah M. Prananda Prabowo. "Arsiteknya Mas Prananda, sampai harus lembur tiga hari tiga malam. Ini semacam mission impossible," ujar Hasto.

Selama kunjungan, Megawati mengelilingi ruangan, memeriksa koleksi buku di perpustakaan, dan akhirnya mengajak semua untuk bicara santai di ruang rapat. Tampak juga sejumlah anggota DPR RI Fraksi PDIP Bonnie Triyana, Darmadi Durianto, dan Selly Andriany Gantina. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

TAGS   Megawati  Megawati Institute  PDIP  Hilmar Farid 
