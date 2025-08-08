Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Megawati Main Penuh, Timnas Voli Putri Indonesia Belum Mampu Bendung Thailand

Jumat, 08 Agustus 2025 – 18:05 WIB
Megawati Main Penuh, Timnas Voli Putri Indonesia Belum Mampu Bendung Thailand - JPNN.COM
Skud Timnas voli putri Indonesia saat berlaga pada ajang SEA V League 2025 putaran kedua di Ninh Binh, Vietnam, Jumat (8/8). Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Timnas voli putri Indonesia mengawali putaran kedua SEA V League 2025 dengan kekalahan telak dari Thailand.

Dalam laga yang digelar di Ninh Binh, Vietnam, Jumat (8/8/2025), skuad asuhan Octavian menyerah dengan skor 0-3 (16-25, 16-25, 21-25).

Pada laga ini, Megawati Hangestri Pertiwi tampil penuh seusai pulih dari cedera betis. Namun, kehadiran bintang asal Jember tersebut belum mampu mengangkat performa Srikandi Merah Putih.

Baca Juga:

Thailand tampil solid sepanjang laga meski menurunkan sejumlah pemain pelapis seperti Sasipapron Janthawisut, Thanacha Sooksod, dan Kanyarat Kunmueang.

Ketiganya menjadi mimpi buruk bagi pertahanan Indonesia, dengan serangan-serangan mereka yang sulit dibendung.

Alhasil, Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand dalam tempo 1 jam 24 menit.

Baca Juga:

Hasil ini membuat Indonesia kembali menelan kekalahan dari Thailand di ajang SEA V League 2025.

Pada putaran pertama yang berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand juga menang 3-1 (25-22, 15-25, 25-27, 12-25).

Timnas voli putri Indonesia mengawali putaran kedua SEA V League 2025 dengan kekalahan telak dari Thailand.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   timnas voli putri  Timnas Voli Putri Indonesia  Megawati Hangestri Pertiwi  Timnas Voli Indonesia  SEA V League 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp