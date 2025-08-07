Megawati Mulai Pulih dari Cedera, Main Lawan Thailand? Ini Kata Manajer Timnas Voli Putri

Kamis, 07 Agustus 2025 – 21:44 WIB

jpnn.com - Begini perkembangan proses pemulihan cedera dari bintang Timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi.

Megawati kemungkinan akan turun saat menghadapi Thailand di putaran kedua SEA V League 2025.

Pemain kelahiran 20 September 1999 itu sebelumnya tampil kurang nyaman di putaran pertama, setelah menjalani masa pemulihan cedera.

Megawati Mulai Pulih

Namun, Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh memastikan kondisi pemain asal Jember tersebut perlahan membaik.

Mantan penggawa klub Daejeon CheongKwanJang Red Sparks itu telah kembali berlatih penuh bersama skuad asuhan Octavian.

"Kondisi para pemain termasuk Megawati saat ini sangat stabil dan membaik. Beberapa pemain yang sebelumnya cedera juga perlahan pulih dan siap tampil melawan Thailand," ungkap wanita yang akrab disapa Uci itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (7/8).

Peran Penting Megawati

Kehadiran Megawati diharapkan bisa menjaga asa Timnas voli putri Indonesia untuk finis di posisi dua besar SEA V League 2025.

Dengan pengalamannya bermain di kompetisi voli Korea, istri dari Dio Novandra Wibawa itu dianggap bisa menjadi stimulan bagi Srikandi Merah Putih untuk bersaing di kawasan Asia Tenggara.