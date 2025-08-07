Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Megawati Mulai Pulih dari Cedera, Main Lawan Thailand? Ini Kata Manajer Timnas Voli Putri

Kamis, 07 Agustus 2025 – 21:44 WIB
Megawati Mulai Pulih dari Cedera, Main Lawan Thailand? Ini Kata Manajer Timnas Voli Putri - JPNN.COM
Pevoli Megawati Hangestri Pertiwi saat berlaga pada ajang SEA V League 2025 di Nakhon Ratchasima. Foto: Dokumentasi SAVA

jpnn.com - Begini perkembangan proses pemulihan cedera dari bintang Timnas voli putri Indonesia Megawati Hangestri Pertiwi.

Megawati kemungkinan akan turun saat menghadapi Thailand di putaran kedua SEA V League 2025.

Pemain kelahiran 20 September 1999 itu sebelumnya tampil kurang nyaman di putaran pertama, setelah menjalani masa pemulihan cedera.

Baca Juga:

Megawati Mulai Pulih

Namun, Manajer Timnas voli putri Indonesia Luciana Taroreh memastikan kondisi pemain asal Jember tersebut perlahan membaik.

Mantan penggawa klub Daejeon CheongKwanJang Red Sparks itu telah kembali berlatih penuh bersama skuad asuhan Octavian.

"Kondisi para pemain termasuk Megawati saat ini sangat stabil dan membaik. Beberapa pemain yang sebelumnya cedera juga perlahan pulih dan siap tampil melawan Thailand," ungkap wanita yang akrab disapa Uci itu saat dihubungi JPNN.com, Kamis (7/8).

Baca Juga:

Peran Penting Megawati

Kehadiran Megawati diharapkan bisa menjaga asa Timnas voli putri Indonesia untuk finis di posisi dua besar SEA V League 2025.

Dengan pengalamannya bermain di kompetisi voli Korea, istri dari Dio Novandra Wibawa itu dianggap bisa menjadi stimulan bagi Srikandi Merah Putih untuk bersaing di kawasan Asia Tenggara.

Begini update cedera Megawati Hangestri Pertiwi menurut manajer Timnas voli putri Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   timnas voli putri  Megawati Hangestri Pertiwi  Timnas Voli Putri Indonesia  Timnas Voli Indonesia  SEA V League 
BERITA TIMNAS VOLI PUTRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp