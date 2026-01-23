Megawati Peringati HUT ke-79 Secara Sederhana di Istana Batu Tulis Bogor

jpnn.com, BOGOR - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan hari ulang tahun ke-79 Ketua Umumnya, Megawati Soekarnoputri, dengan serangkaian kegiatan bertema "Merawat Pertiwi". Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa tradisi ini merupakan komitmen partai untuk merawat bumi sebagai Ibu Pertiwi.

"Selama ini Ibu Megawati mengampanyekan Merawat Pertiwi sebagai sebuah gerakan kultural dan komitmen politik yang diusung oleh Ibu Megawati bersama PDI Perjuangan dalam upaya melestarikan lingkungan hidup di Indonesia," jelas Hasto pada Jumat (23/1).

Ia menambahkan, gerakan ini semakin relevan mengingat berbagai kejadian bencana di berbagai wilayah.

Hasto menyatakan bahwa rekomendasi Rakernas PDIP pekan lalu menegaskan "Merawat Pertiwi" sebagai sikap ideologis dan garis politik perjuangan partai.

"Partai berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keselamatan Rakyat sebagai prioritas utama menghadapi bencana alam, khususnya perubahan iklim," ujarnya mengutip rekomendasi tersebut.

Kado ulang tahun dari kader partai di seluruh Indonesia diwujudkan dalam aksi nyata seperti penanaman pohon di daerah kritis, daerah aliran sungai, dan hutan kota.

"Kegiatannya antara lain dengan menanam pohon, mangrove, dan membersihkan sungai, serta menyelamatkan mata air. Ibu Megawati mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan sungai dan lingkungan sekitar sebagai bagian dari karakter bangsa," jelas Hasto.

Kegiatan lain meliputi pelepasan ikan dan burung, serta berbagi tumpeng dengan masyarakat. "Para pengurus Partai di berbagai daerah akan bertemu masyarakat kecil sambil makan tumpeng dan mendoakan Ibu Megawati," kata Hasto.