Megawati Sambut Kerja Sama Riset UTAR-BRIN

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, menerima kunjungan Rektor Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) Malaysia, Professor Dato' Dr. Ewe Hong Tat, di kediamannya kawasan Menteng, Jakarta, pada Senin (27/4). Pertemuan tersebut membahas rencana kolaborasi riset antara UTAR dan BRIN.

Mengawali pertemuan, Rektor UTAR menyampaikan bahwa pihaknya baru saja bertemu dengan jajaran BRIN. "Kami bersama delegasi baru saja bertemu dengan organisasi riset BRIN untuk menjajaki kerja sama di bidang riset," ujar Professor Dato' Dr. Ewe Hong Tat di hadapan Megawati.

Mendengar hal itu, Megawati yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah BRIN menunjukkan antusiasme. "Sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN, saya menyambut baik rencana kerja sama antara UTAR dan BRIN," kata Megawati.

Ia pun langsung memerintahkan jajarannya untuk menindaklanjuti rencana tersebut. "Saya akan meminta organisasi riset yang ada di BRIN untuk menindaklanjuti," tegas Megawati.

Pertemuan ini bukan yang pertama bagi Megawati dan Rektor UTAR. Sebelumnya, pada 2 Oktober 2023, Megawati menerima gelar doktor kehormatan dari UTAR di Selangor, Malaysia. "Ini merupakan bentuk pengakuan atas kepemimpinan visioner dan kontribusinya dalam sosial-politik," jelas Rokhmin Dahuri, Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga turut mendampingi Megawati.

Rokhmin menambahkan bahwa saat menerima gelar doktor kehormatan tersebut, Megawati menyampaikan orasi ilmiah. "Saat itu, Ibu Megawati menyampaikan orasi ilmiah berjudul 'Transformasi Sosial Bangsa Indonesia Dalam Perspektif Ideologi Pancasila'," ujar Rokhmin.

Baca Juga: Megawati Hangestri Bawa Jakarta Pertamina Enduro Pertahankan Gelar Juara Proliga

Dalam pertemuan kali ini, Rektor UTAR didampingi Wakil Rektor UTAR Zuraidah Binti Abd Manaf dan Direktur Institut Studi Pascasarjana serta Penelitian UTAR Bernard Saw Lip Huat. Sementara Megawati didampingi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, serta Ketua DPP PDI Perjuangan Rokhmin Dahuri dan Eriko Sotarduga.

Rokhmin menjelaskan bahwa UTAR merupakan universitas swasta terkemuka di Malaysia. "UTAR adalah universitas swasta terkemuka di Malaysia yang fokus pada keunggulan akademik dan riset global," katanya.