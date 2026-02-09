Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Megawati Soekarnoputri Terima Gelar Doktor HC di Riyadh, Terharu Saat Berpidato

Senin, 09 Februari 2026 – 19:45 WIB
Presiden Ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan dari Princess Naurah University di Riyadh, Arab Saudi. ANTARA/HO-PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Presiden Kelima RI Megawati Soekarnoputri menerima gelar doktor kehormatan (honoris causa) dari Princess Nourah Bint Abdulrahman University di Riyadh, Arab Saudi. Gelar ini menjadi yang kesebelas untuk doktor kehormatan dan tiga profesor kehormatan yang diterima Megawati.

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri itu pun terharu saat menyampaikan pidato mengenai kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan dalam pemerintahan.

Putri Proklamator Kemerdekaan RI Soekarno atau Bung Karno, itu mengawali pidatonya dengan menyapa rektor dan senat akademik yang hadir.

"Kita berkumpul di Princess Nourah bint Abdulrahman University, sebuah universitas yang berdiri sebagai simbol kemajuan perempuan dalam pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pengabdian kepada masyarakat," kata Megawati dalam keterangan tertulis, Senin (9/2).

Bu Mega, panggilan akrab Megawati Soekarnoputri, kemudian menyampaikan rasa hormat dan terima kasih mendalam atas penganugerahan gelar doktor kehormatan dari Princess Naurah University.

Megawati memaknai gelar doktor kehormatan ini bukan sebagai pencapaian pribadi, namun pengakuan terhadap nilai-nilai perjuangan perempuan.

Megawati terharu emosional saat menyampaikan pidato dalam acara ini. "Melihat banyak wanita pintar di sini saya merasa bangga sekali," kata Megawati sambil menitikkan air mata.

Acara penganugerahan gelar doktor kehormatan sebelumnya diawali dengan sambutan yang disampaikan oleh Pelaksana Tugas Rektor Princess Naurah University Fawziyah bint Suliman Al Amro di kampus Princess Naurah University, Riyadh, Arab Saudi. Fawziyah merasa terhormat bisa menyambut Megawati di kampusnya.

