Megawati Tawarkan Nilai Pancasila sebagai Solusi Universal untuk Perdamaian Global

jpnn.com, ABU DHABI - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, menyampaikan refleksi mendalam usai mengikuti seluruh rangkaian Zayed Award for Human Fraternity 2026 di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Dalam pandangannya, dunia dinilai mulai kehilangan kesadaran akan persatuan sebagai sesama penghuni planet yang sama.

"Nah, mengenai kembali kepada Zayed Award Human Fraternity ini, dari semua pembicaraan yang saya dengar, memang mereka berkeinginan bahwa mereka semua merasakan bahwa bagaimana dunia ini sepertinya akan mulai melupakan sebetulnya kehidupan kita itu satu, satu bumi," ujar Megawati di Abu Dhabi, Kamis (5/2).

Megawati menegaskan bahwa di era sekarang, peperangan seharusnya bukan lagi pilihan.

"Dan seharusnya mestinya sudah selesai, tidak ada perang. Yang ada harusnya diteruskan dengan perdamaian. Dan itu tentunya juga masuk ke dalam peran wanita," tegasnya.

Ia juga kembali memperkenalkan Pancasila sebagai konsep yang relevan untuk diadopsi secara global, meyakinkan forum bahwa nilai-nilainya bersifat universal.

"Begitu juga kalau masalah kemanusiaan, seperti yang saya katakan ketika hari pertama dengan Pancasila itu, sebenarnya kalau mau, saya bilang kepada mereka-mereka bahwa itu sebetulnya bisa menjadi sesuatu yang universal," jelas Megawati.

Ia memaparkan bagaimana sila-sila Pancasila, seperti Ketuhanan Yang Maha Esa dan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, dapat selaras dengan semangat persaudaraan manusia.

Kehadirannya sebagai tokoh perempuan politik senior juga menarik perhatian peserta konferensi. Megawati mengungkapkan, banyak yang menanyakan konsistensinya memimpin partai besar hingga kini.