JPNN.com - Politik

Megawati Temui Prabowo di Istana, Apa yang Dibahas?

Kamis, 19 Maret 2026 – 19:13 WIB
Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (19/3). Foto: dokumentasi Biro Pers Istana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (19/3).

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa pertemuan dua tokoh bangsa tersebut digelar menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah.

“Di hari ke-29 bulan Ramadan menjelang Idulfitri 1447 H, Presiden Prabowo Subianto menerima kedatangan Presiden RI ke-5, Ibu Megawati Soekarnoputri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, 19 Maret 2026,” tulis Teddy dalam keterangannya.

Baca Juga:

Teddy menjelaskan bahwa pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana hangat dan penuh kekeluargaan sebagai bagian dari silaturahmi menjelang Idulfitri.

Menurut dia, momen itu mencerminkan nilai kebersamaan dan persatuan di antara para pemimpin bangsa.

“Kedua pemimpin bangsa tersebut bersilaturahmi secara kekeluargaan menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah,” kata dia.

Baca Juga:

Turut hadir mendampingi dalam pertemuan tersebut yakni putri Presiden Megawati yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani, serta putra Presiden Prabowo, Didit Hediprasetyo.

Momen itu disebut menjadi simbol kuat bahwa harmoni dan persatuan nasional harus terus dijaga, terlebih di saat bangsa Indonesia menyambut hari kemenangan Idulfitri yang membawa pesan kembali ke fitrah, mempererat persaudaraan, dan meneguhkan semangat kebangsaan. (mcr4/jpnn)

Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Ryana Aryadita Umasugi

