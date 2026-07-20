Megawati Terima Bingkai Foto Soekarno dari Dubes Maroko

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia dan Maroko memiliki hubungan sangat baik dan panjang yang dibangun sejak kunjungan Presiden Soekarno ke Rabat, Maroko pada 2 Mei 1960. Dalam kunjungan bersejarah itu, Soekarno disambut langsung oleh Raja Mohammed V di Rabat.

Saat itu, untuk mengenang kunjungan tersebut serta dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan bangsa-bangsa Afrika dan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, Raja Maroko mengabadikan nama Soekarno sebagai salah satu nama jalan utama di ibu kota Rabat yang dikenal sebagai Rue Soukarno.

Hal ini disampaikan Duta Besar Maroko untuk Indonesia Redouane Houssaini saat berdialog dengan Presiden Ke-5 RI yang juga Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, di kediamannya, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (20/7).

"Lokasi jalan Soekarno itu sangat terkenal di Rabat, lokasinya dekat dengan gedung parlemen. Jadi jalan ini sangat terkenal. Ini sebagai sebuah tanda cinta dari Maroko," jelas Dubes Houssaini.

"Terima kasih banyak," balas Megawati sambil tersenyum.

Dubes Houssaini juga menyampaikan undangan kepada Megawati untuk dapat berkunjung ke negara yang akrab disebut Magribi atau barat, tempat matahari tenggelam.

"Saya berkeinginan dan berharap agar Ibu Megawati dapat berkunjung ke Maroko. Kami akan menyiapkan program yang sesuai untuk Ibu Megawati," ujar Dubes Houssaini.

Dubes Maroko mengatakan ada banyak kesamaan antara kedua negara dan telah lama terjalin kerja sama bilateral dalam berbagai bidang seperti perdagangan, ekonomi, budaya, dan pendidikan.