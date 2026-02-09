Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Tokoh

Megawati Terima Gelar Doktor Kehormatan dari Princess Nourah University Arab Saudi

Senin, 09 Februari 2026 – 17:58 WIB
Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri menerima gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (9/2). Foto: Monang Sinaga

jpnn.com, RIYADH - Presiden Kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri menerima gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) dari Princess Nourah bint Abdulrahman University (PNU) di Riyadh, Arab Saudi, pada Senin (9/2). Dalam pidato penganugerahan, Pelaksana Tugas Rektor PNU, Fawziyah bint Suliman Al Amro, menyebut Megawati sebagai tokoh global dan pelopor kepemimpinan perempuan.

"Meskipun ribuan kilometer memisahkan Riyadh dan Jakarta, ilmu pengetahuan menjembatani jarak dan visi bersama menyatukan bangsa-bangsa," ujar Fawziyah.

Rektor menegaskan pemberian gelar ini sebagai pengakuan atas sejarah kepemimpinan Megawati sebagai presiden perempuan pertama Indonesia.

"Universitas dengan bangga menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada Yang Mulia sebagai pengakuan atas kepemimpinan perintisnya sebagai wanita pertama yang memimpin bangsanya," tegasnya.

Fawziyah menjelaskan bahwa penghargaan ini selaras dengan misi pemberdayaan perempuan dan Visi Saudi 2030.

"Dengan menghormati seorang pemimpin perempuan bersejarah, Universitas Putri Nourah bint Abdulrahman menegaskan kembali misinya untuk memberdayakan perempuan," paparnya.

Kunjungan Megawati juga disebut sebagai simbol eratnya hubungan bilateral. Rektor PNU menyambut hangat delegasi Indonesia dan menyebut momen ini mencerminkan kekuatan hubungan Saudi-Indonesia serta komitmen bersama terhadap masa depan yang dibentuk oleh pengetahuan. (tan/jpnn)

Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga

