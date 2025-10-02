Megawati Tinjau Riset Pangan di BRIN Gunungkidul, Dorong Peneliti Tingkatkan Mutu

jpnn.com, YOGYAKARTA - Ketua Dewan Pengarah BRIN Megawati Soekarnoputri memberikan pesan khusus kepada para peneliti untuk memiliki semangat juang dan tidak mudah berpuas diri. Pesan itu disampaikannya saat mengunjungi Kawasan Sains dan Teknologi Pusat Riset Teknologi dan Proses Pangan BRIN di Gunungkidul, Yogyakarta, Kamis (2/10).

Sebelum memberikan arahan, itu menekankan pentingnya nasionalisme dalam bekerja. "Sebagai peneliti, harus punya semangat juang dan tidak lekas puas," ujar Megawati di hadapan para peneliti.

Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, menjelaskan bahwa dalam kunjungannya, Megawati melihat secara langsung fasilitas dan hasil penelitian teknologi proses pangan.

"Kunjungan Ibu Mega selaku Presiden ke-5 RI juga sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN ke Kawasan Sains dan Teknologi Umar Anggara Jenie melihat langsung bagaimana teknologi pangan yang telah dikembangkan, termasuk pangan bisa awet dengan kemasan. Ada teknologi tertentu yang kita lakukan," kata Laksana.

Usai mendapat penjelasan mengenai penelitian terkini, Megawati melanjutkan pertemuan dan memberikan arahan kepada para peneliti BRIN. Laksana Tri Handoko menyampaikan pesan inti dari pertemuan tersebut. "Pesan Bu Megawati, penting ke depan meningkatkan mutu penelitian soal kekayaan hayati. BRIN kini tengah riset bukan hanya pangan tetapi juga produk kesehatan," ujarnya.

Dalam kunjungannya, Megawati didampingi oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Anggota DPR RI Puti Guntur Soekarno, MY Esty Wijayati, serta sejumlah pejabat daerah setempat. (tan/jpnn)