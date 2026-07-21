Megawati Titipkan 4 Nilai untuk Anak Muda di Peringatan Kudatuli

jpnn.com, JAKARTA - Presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri, menitipkan pesan mendalam yang ditujukan khusus bagi generasi muda Indonesia di tengah rangkaian peringatan 30 tahun peristiwa Kudatuli. Megawati memandang bahwa anak muda harus memiliki empat nilai yang menjadi pedoman demi mewujudkan cita-cita bangsa ke depan.

Pesan itu dituliskan Megawati seusai menyaksikan pameran sejarah dan arsip foto Meretas Jalan Demokrasi di Ruang Museum Koleksi, Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa. Dalam pameran tersebut, Megawati yang didampingi putranya sekaligus Ketua DPP PDIP, M. Prananda Prabowo, menyaksikan tayangan video terkait peristiwa penyerangan kantor DPP PDI pada 27 Juli 1996.

Saat menonton video berdurasi lebih dari 30 menit itu, Megawati tampak memerhatikan secara serius setiap cuplikan gambar. Ia juga tampak terharu saat menyaksikan para pendukungnya mendapat kekerasan dalam peristiwa tersebut. Megawati turut didampingi oleh para jajaran pengurus DPP PDIP, pemikir kebhinekaan Sukidi, dan seniman Butet Kartaredjasa.

Setelah menonton, Megawati menuliskan pesan panjang di dinding berwarna hitam di salah satu sudut ruang pameran. Sebelum mengoreskan pesan tersebut, ia meminta diambilkan dingklek atau tangga pendek karena ingin menulis di bagian atas. Prananda Prabowo terlihat memegang punggung sang ibunda dari belakang saat Megawati mulai menulis dengan pena berwarna putih.

Berikut isi pesan yang ditulis Megawati:

"Anak Muda Indonesia, INGAT!! Keyakinan, Keteguhan, Keberanian, Kesabaran HARUS selalu ada dalam sanubarimu. 4 INI jadi 1 yang disebut: KEBENARAN PASTI MENANG (Satyam Eva Jayate)."

"Untuk WARGA NEGARA INDONESIA: Warganegara mempunyai HAK yang sama dimata HUKUM!!!"

Pesan itu ditutup dengan tulisan, "Megawati Soekarnoputri - Presiden ke V RI. Selasa, 27/7/2026."