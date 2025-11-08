Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Megawati Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Direktur NPI Singgung Soal Dendam Politik

Sabtu, 08 November 2025 – 13:32 WIB
Megawati Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto, Direktur NPI Singgung Soal Dendam Politik - JPNN.COM
Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI), Murmahudi yang menilai pernyataan Megawati justru berpotensi membuka kotak pandora dendam politik lama. Foto: dokpri for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri yang menolak pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto menuai beragam tanggapan. 

Salah satunya datang dari Direktur Eksekutif Nusantara Parameter Indeks (NPI), Murmahudi yang menilai pernyataan itu justru berpotensi membuka kotak pandora dendam politik lama.

“Kalau setiap luka masa lalu dijadikan ukuran, nanti sejarah kita isinya cuma duka, bukan pelajaran. Republik ini dibangun dari rekonsiliasi, bukan dari buku harian masa lalu yang terus dibuka-buka setiap generasi,” kata Murmahudi dalam keterangannya, Sabtu (8/11).

Baca Juga:

Murmahudi menilai alasan Megawati soal sulitnya pemakaman sang ayah di era Soeharto memang menyentuh secara pribadi, tetapi kurang tepat jika dijadikan dasar menolak pengakuan terhadap jasa kepemimpinan nasional. 

“Kalau begitu logikanya, banyak keluarga korban politik lain juga boleh menolak tokoh-tokoh tertentu. Negara ini bisa bubar kalau semua merasa paling terluka,” lanjutnya. 

Menurut Murmahudi, jasa Soeharto tidak bisa dihapus hanya karena catatan kelam politiknya. 

Baca Juga:

“Apa pun pandangannya, beliau memimpin Indonesia lebih dari tiga dekade, membangun infrastruktur, stabilitas, dan ekonomi nasional. Tidak semua sejarah itu putih, tetapi bukan berarti semua yang kelam jadi hitam pekat,” jelasnya.

Dia juga menyoroti risiko pernyataan Megawati yang bisa memperpanjang dendam antarkelompok. 

Direktur Eksekutif NPI, Murmahudi yang menilai pernyataan Megawati justru berpotensi membuka kotak pandora dendam politik lama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pahlawan Nasional  Gelar Pahlawan Nasional  Megawati tolak Soerhato Jadi Pahlawan Nasional  PDIP 
BERITA PAHLAWAN NASIONAL LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp