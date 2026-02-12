Megawati Umrah di Masjidil Haram, Doakan Indonesia Teguh

jpnn.com, MEKKAH - Presiden Kelima RI sekaligus Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri tiba di Jeddah, Arab Saudi, Kamis (12/2) siang waktu setempat. Megawati dan keluarga akan melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram, Mekkah, pada 14 Februari mendatang.

Megawati berangkat dari Bandara Pangeran Mohammad bin Abdulaziz International di Madinah dan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz, Jeddah. Ia didampingi putranya M. Prananda Prabowo beserta istri Nancy Prananda, serta putrinya yang juga Ketua DPR RI Puan Maharani.

Kedatangan Megawati dan rombongan disambut Konsul Jenderal RI Jeddah Yusron B. Ambary, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Luar Negeri Ahmad Basarah, dan Duta Besar Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi yang juga merupakan Ketua DPP PDIP Bidang Agama (non-aktif).

"Selamat datang kembali di Jeddah, bu," kata Konjen Yusron kepada Megawati yang mengenakan abaya hitam dan hijab putih.

Di lounge Royal Terminal, mereka menyaksikan tayangan televisi suasana ibadah yang sedang berlangsung di Masjidil Haram. Setelah berbincang, rombongan menggunakan kendaraan menuju Mekkah.

Zuhairi Misrawi mengatakan Megawati bersama Prananda dan Puan akan melaksanakan ibadah umrah di Masjidil Haram pada 14 Februari mendatang.

"Tahun lalu, Ibu Megawati menunaikan ibadah umrah bersama Mbak Puan dan Mas Tatam," ujarnya merujuk pada Mohammad Rizki Pratama, putra tertua Megawati.

Zuhairi menambahkan, setelah ziarah makam Rasulullah SAW dan doa bersama keluarga di Raudhah, Madinah, Megawati bersama kedua anaknya akan menunaikan ibadah umrah di Mekkah.