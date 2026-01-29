Megi Andika Meriahkan Jagarasa Wedding Showcase Vol. 02

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Megi Andika tampil sebagai special guest dalam ajang Jagarasa Wedding Showcase Vol. 02 yang digelar di BRIN Lebak Bulus, Jakarta Selatan.

Acara ini menghadirkan beragam inspirasi pernikahan bagi calon pengantin, mulai dari konsep dekorasi hingga pilihan katering.

Dalam kesempatan tersebut, Megi Andika menjadi bintang utama yang memeriahkan acara.

Dia membawakan dua lagu terbarunya yang akan segera dirilis, yakni Aku Menemukan Cinta di Hati dan Matamu serta Aku Tujuanmu Kamu Tujuanku, yang sukses memikat perhatian pengunjung.

“Iya alhamdulillah di Jagarasa Showcase Vol. 02 aku diundang sebagai special guest. Kali ini aku menyanyikan dua lagu baru yang belum aku rilis, tapi aku bawakan perdana di event ini,” ujar Megi, Kamis (29/1).

Jagarasa Wedding Showcase Vol. 02 juga menghadirkan berbagai vendor pernikahan ternama. Pengunjung dapat menyaksikan muse parade show, mencoba menu katering, serta berkonsultasi langsung dengan penyedia jasa untuk mempersiapkan hari pernikahan.

Baca Juga: Ini Jadwal Sidang Cerai Boiyen dan Rully Selanjutnya

Megi mengaku telah lama mempercayakan kebutuhan acara pribadinya kepada Jagarasa.

“Aku memang dari dahulu sudah langganan dengan catering Jagarasa. Setiap event yang aku bikin selalu pakai Jagarasa,” ungkapnya.