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JPNN.com - Olahraga - Sepak Bola

Mehdi Taremi Buka Suara soal Perlakuan terhadap Iran di Piala Dunia 2026

Senin, 15 Juni 2026 – 12:00 WIB
Mehdi Taremi Buka Suara soal Perlakuan terhadap Iran di Piala Dunia 2026 - JPNN.COM
Striker Timnas Iran Mehdi Taremi menyapa fan. Foto: AFP/Guillermo Arias.

jpnn.com - Ada yang membuat Mehdi Taremi bertanya-tanya menjelang laga perdana Iran di Piala Dunia 2026.

Iran dijadwalkan membuka turnamen empat tahunan itu dengan menghadapi Selandia Baru di Los Angeles Stadium, Amerika Serikat, Selasa (16/6/2026).

Striker Olympiacos itu menyoroti arah pertanyaan dalam sesi konferensi pers yang dinilainya jauh dari pembahasan sepak bola.

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Iran memang memang menjadi salah satu peserta yang paling disorot pada Piala Dunia edisi kali ini.

Situasi geopolitik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel membuat Team Melli mendapat perhatian lebih besar dibanding tim lain.

Sebelum turnamen dimulai bahkan sempat muncul keraguan mengenai keikutsertaan Iran karena seluruh pertandingan fase grup mereka dijadwalkan berlangsung di Amerika Serikat.

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Pada akhirnya, Iran tetap berada di AS dan menjadikan Tijuana, Meksiko, sebagai markas selama menjalani turnamen.

"Tidak ada satu pun pertanyaan yang membahas sepak bola."

Ada yang membuat Mehdi Taremi bertanya-tanya jelang laga perdana Iran di Piala Dunia 2026

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TAGS   Iran  Piala Dunia 2026  Mehdi Taremi  timnas Iran  Piala Dunia 
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