Meiline Tenardi-KPPB Gelar Wisata Budaya-Wellness, Satukan Healing & Pemberdayaan Perempuan

jpnn.com, JAKARTA - Organisasi pemberdayaan perempuan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB), menggelar program wisata budaya dan wellness bertajuk “Langkah dan Makna: Solo – Jogja”.

Kegiatan yang berlangsung mulai 21–23 November 2025 ini menyatukan kekuatan seni, budaya, healing, dan kebersamaan untuk membantu perempuan Indonesia menemukan kembali keseimbangan diri.

"Program ini dirancang sebagai ruang aman bagi perempuan untuk belajar, merayakan diri, serta memperkuat solidaritas di tengah perjalanan yang penuh nilai dan makna," kata pendiri KPPB, Meiline Tenardi, Jumat (28/11).

Rombongan peserta memulai perjalanan dengan kunjungan resmi ke Puro Mangkunegaran, pusat kebudayaan Jawa yang megah dan sarat filosofi. Para peserta disambut hangat dan diajak menggali nilai-nilai luhur yang dijaga hingga kini.

Dilanjutkan dengan Workshop Membatik di Kampung Batik Kauman, para peserta belajar langsung dari pengrajin lokal tentang proses membatik dan makna setiap motif sebagai doa, harapan, dan identitas perempuan Jawa.

Di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat, KPPB turut menyampaikan ucapan selamat atas pengukuhan Sri Susuhunan Paku Buwono XIV dan berdiskusi mengenai peran perempuan dalam pelestarian budaya.

Malam hari ditutup dengan pertunjukan Wayang Orang Sriwedari, ikon seni teater Jawa yang tetap bertahan lintas generasi.

Pada hari kedua di Solo, peserta mengikuti sesi Wellness & Aura Healing di Ndalen Purwohamijayan, dipadukan dengan gerak tarian Jawa dan herbal jamu sebagai penyembuhan alami tubuh dan batin.