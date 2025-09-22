Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Meiman & Dalimano Minum Tuak Bareng Selama 2 Jam, Cekcok, Satunya Pulang Ambil Pisau, Ya Ampun

Senin, 22 September 2025 – 07:21 WIB
Meiman & Dalimano Minum Tuak Bareng Selama 2 Jam, Cekcok, Satunya Pulang Ambil Pisau, Ya Ampun - JPNN.COM
Ilustrasi - Pelaku pembunuhan ditangkap. Foto: Ricardo/dok.JPNN.com

jpnn.com - KAMPAR - Seorang pria bernama Meiman Serius Zega (40), warga Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tewas setelah ditikam menggunakan senjata tajam oleh rekannya saat sedang minum tuak di sebuah warung.

Peristiwa tragis itu terjadi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, pada Minggu 21 September 2025.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengatakan pembunuhan ini bermula ketika korban bersama pelaku Dalimano Hia (41) sedang minum tuak di warung yang berada di Jalan Rajawali, Desa Tanah Merah, sekitar pukul 17.00 WIB.

Baca Juga:

“Setelah 2 jam minum tuak, terjadi cekcok mulut antara keduanya. Pelaku sempat meninggalkan lokasi. Namun, tidak lama kemudian kembali dengan membawa pisau,” kata Boby Senin (22/9).

Tanpa basa basi, pelaku langsung menikam korban pada bagian leher dan dada.

Korban bersimbah darah dan terkapar di tempat kejadian perkara hingga akhirnya meninggal dunia.

Baca Juga:

Warga yang melihat kejadian segera melaporkannya ke Polsek Siak Hulu.

Unit Reskrim bersama piket SPKT bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi kejadian.

Dua jam minum tuak bareng di warung, terjadi cekcok, tetapi yang satu pulang mengambil pisau. Terjadilah

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   minum tuak  mabuk  pembunuhan  Kampar  tuak 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp