Meiman & Dalimano Minum Tuak Bareng Selama 2 Jam, Cekcok, Satunya Pulang Ambil Pisau, Ya Ampun

jpnn.com - KAMPAR - Seorang pria bernama Meiman Serius Zega (40), warga Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, tewas setelah ditikam menggunakan senjata tajam oleh rekannya saat sedang minum tuak di sebuah warung.

Peristiwa tragis itu terjadi di Desa Tanah Merah, Kecamatan Siak Hulu, pada Minggu 21 September 2025.

Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Sebayang mengatakan pembunuhan ini bermula ketika korban bersama pelaku Dalimano Hia (41) sedang minum tuak di warung yang berada di Jalan Rajawali, Desa Tanah Merah, sekitar pukul 17.00 WIB.

“Setelah 2 jam minum tuak, terjadi cekcok mulut antara keduanya. Pelaku sempat meninggalkan lokasi. Namun, tidak lama kemudian kembali dengan membawa pisau,” kata Boby Senin (22/9).

Tanpa basa basi, pelaku langsung menikam korban pada bagian leher dan dada.

Korban bersimbah darah dan terkapar di tempat kejadian perkara hingga akhirnya meninggal dunia.

Warga yang melihat kejadian segera melaporkannya ke Polsek Siak Hulu.

Unit Reskrim bersama piket SPKT bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku sekitar pukul 20.00 WIB di lokasi kejadian.