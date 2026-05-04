Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Meisya Amira hingga Dimas Aditya Bintangi Film Juminten Edan, Begini Sinopsisnya

Senin, 04 Mei 2026 – 21:41 WIB
Meisya Amira hingga Dimas Aditya Bintangi Film Juminten Edan, Begini Sinopsisnya - JPNN.COM
Film Juminten Edan. Foto source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Mercusuar Films bersama Digital Frame Production pun memperkenalkan first look film thriller-horor terbaru berjudul Juminten Edan.

Disutradarai oleh Dedy Mercy dan Jonathan Ozoh, dengan naskah yang ditulis oleh Alim Sudio, film tersebut menghadirkan Juminten, perempuan dengan disabilitas wicara dan hambatan pendengaran, sebagai pusat cerita.

Film Juminten Edan menceritakan tentang kepulangan Juminten ke pulau tempat dia dibesarkan. Dia kembali bersama suami dan anaknya setelah delapan tahun pergi merantau.

Baca Juga:

Kepulangan itu semula disambut hangat oleh keluarga yang telah lama menanti mereka.

Namun, suasana perlahan berubah ketika Juminten mulai menunjukkan perilaku yang tidak wajar. Kejadian-kejadian aneh muncul, baik ketika dia sadar maupun tidak.

Dalam beberapa peristiwa, Juminten bahkan berusaha mencelakai suami, anak, dan keluarga dekatnya.

Baca Juga:

Sutradara Dedy Mercy mengatakan, penceritaan Juminten Edan telah dipersiapkan cukup lama.

"Storytelling Juminten Edan sudah cukup lama dipersiapkan. Kisah dan perjuangan sosok Juminten dibuat realistis dan jujur. Melalui film Juminten Edan, saya ingin menghadirkan miniatur masalah sosial dalam keluarga," ujar Dedy Mercy dalam keterangannya.

Aktris Meisya Amira dan Dimas Aditya membintangi film thriller-horor berjudul Juminten Edan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Film Juminten Edan  Dimas Aditya  film thriller  Meisya Amira 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp