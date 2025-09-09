Close Banner Apps JPNN.com
Meiza Aulia Akhirnya Gugat Cerai Eza Gionino, Kuasa Hukum Beri Penjelasan

Selasa, 09 September 2025 – 11:11 WIB
Eza Gionino dan Meiza Aulia. Foto: Dok. Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Alasan Meiza Aulia menggugat cerai suaminya, Eza Gionino akhirnya terungkap.

Kuasa hukum Meiza Aulia, Rendi Rumapea mengatakan langkah ini dilakukan kliennya setelah mengalami naik turun kondisi rumah tangga selama 7 tahun.

"Pada intinya, dari 7 tahun pernikahan, 2018 sampai 2025, ini bentuk akumulasi dari hubungan rumah tangga klien kami. Up and down, sampai akhirnya dari sisi klien kami, tahun ini adalah tahun yang tepat untuk melayangkan gugatan cerai," ungkap Rendi Rumapea di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (7/9).

Menurutnya, Meiza Aulia mengajukan gugatan cerai karena merasa tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga bersama Eza Gionino.

Akan tetapi, kuasa hukum enggan membeberkan hal-hal yang membuat pasangan selebritas itu tidak lagi harmonis.

"Secara umum, tidak ada kesesuaian, keharmonisan lagi. Mas Eza dan Mba Eca, ya seperti itu. Akhirnya klien kami meyakinkan diri menggugat cerai," jelasnya.

Adapun Meiza Aulia tidak hanya mengajukan gugatan perceraian, tetapi juga hak asuh anak dan nafkah anak.

Rendi Rumapea menegaskan, kliennya tidak mengajukan perihal gana-gini terhadap Eza Gionino.

