Meiza Aulia Ke Psikolog Di Tengah Proses Cerai dengan Eza Gionino

Selasa, 09 September 2025 – 17:29 WIB
Eza Gionino dan Meiza Aulia. Foto: Dok. Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Kuasa Hukum Meiza Aulia, Rendi Rumapea mengungkapkan kondisi kliennya seusai menggugat cerai Eza Gionino.

Dia mengatakan Meiza Aulia kini butuh konseling dengan psikolog, meski kondisinya baik.

"Kalau klien kami saat ini baik, sehat, hanya saja paralel sedang mencoba ke psikolog," ujar Rendi Rumapea di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, Minggu (7/9).

Dia menuturkan alasan kliennya ke psikolog karena untuk berkonsultasi perihal persoalan pribadinya.

Namun, ditanyai apakah itu dampak dari proses perceraian yang tengah dihadapi Meiza Aulia, Rendi tak menjawab dengan gamblang.

"Mungkin butuh masukan dari psikolog ya makanya dia berkonsultasi ke psikolog," tuturnya.

Dia memastikan kondisi kliennya dalam keadaan yang sehat, hanya saja memang perlu melakukan sesi konseling dengan psikolog.

Rendi menyebut istri Eza Gionino itu belum pernah berkonsultasi ke psikolog sebelumnya.

