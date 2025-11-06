Mejeng di EICMA 2025, Motor Listrik Alva N3 Siap Go Internasional

jpnn.com, MILAN - Merek motor listrik lokal, ALVA, tampil di pameran roda dua terbesar dunia Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori (EICMA) 2025 di Milan, Italia.

Kehadiran produsen motor asal Indonesia itu menjadi langkah penting untuk memperkenalkan inovasi kendaraan listrik RI ke panggung internasional.



ALVA membawa unit motor listrik N3 di EICMA 2025. Mereka juga mengumumkan kerja sama strategis dengan Kawago sebagai Authorized International Sales Partner.

Chief Marketing Officer ALVA Putu Swaditya Yudha mengatakan partisipasi di EICMA merupakan milestone penting dalam perjalanan ALVA menuju pasar global.

"Ditambah adanya kemitraan strategis dengan Kawago yang membuka pintu bagi ALVA untuk membuktikan bahwa Indonesia dapat menjadi produsen motor listrik yang diandalkan di tingkat internasional,” kata Putu Swaditya Yudha dalam keterangan resminya di Jakarta, Kamis.

Putu mengatakan partisipasi ALVA di EICMA 2025 menegaskan komitmennya untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan ke pasar global.

Ajang itu menjadi momentum penting bagi ALVA untuk memperkenalkan desain dan teknologi inovatifnya ke dunia dan secara langsung menawarkan produk-produknya kepada calon konsumen internasional.

Dia melanjutkan unit motor ALVA dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi konsumen ALVA di Indonesia, karena merupakan merek motor pertama yang dirancang oleh tim R&D dalam negeri yang dipamerkan di ajang global seperti EICMA.

Langkah ini sejalan dengan visi ALVA untuk tidak hanya menjadi pemain lokal, tetapi juga kontributor signifikan dalam ekosistem mobilitas listrik global.