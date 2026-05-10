Mejeng di Inabuyer 2026, Bank Mandiri Pertegas Komitmen Akselerasi UMKM Naik Kelas

Minggu, 10 Mei 2026 – 17:28 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Bank Mandiri turut berpatisipasi pada ajang Inabuyer 2026 yang digelar di Gedung SMESCO Exhibition Hall, Jakarta pada 5 - 7 Mei.

Dalam ajang itu, perusahaan pelat merah itu untuk memperluas akses pasar serta mendukung penguatan ekosistem Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) nasional.



Kehadiran Bank Mandiri di Inabuyer 2026 selaras dengan strategi Bank Mandiri dalam memperluas akses pasar dan pembiayaan bagi pelaku UMKM.

Upaya tersebut juga menjadi bagian dari langkah perseroan dalam menciptakan keunggulan yang berkelanjutan melalui penguatan sektor produktif.

Perseroan secara konsisten mengembangkan pendekatan yang adaptif terhadap kebutuhan pelaku usaha di berbagai tahapan bisnis.

Senior Vice President Government & Institutions 2 Bank Mandiri Hendrianto Setiawan mengatakan, Inabuyer merupakan momentum strategis untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan pembeli potensial dari berbagai sektor.

Ajang ini dinilai mampu mempercepat peningkatan kapasitas sekaligus memperluas jejaring usaha secara lebih terstruktur.

Menurutnya, keterhubungan antara pelaku UMKM dan pasar menjadi kunci dalam mendorong transformasi usaha yang lebih kompetitif.