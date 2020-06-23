Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Internasional - Global

Meksiko Mencekam Setelah Bos Kartel Tewas, Kemlu: WNI Dipastikan Aman

Rabu, 25 Februari 2026 – 00:01 WIB
Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI. ANTARA/kemlu.go.id/pri. (ANTARA/kemlu.go.id)

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Meksiko dalam kondisi aman di tengah situasi yang memburuk di negara tersebut.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Perlindungan WNI Kemenlu Heni Hamidah mengatakan bahwa para warga Indonesia, khususnya yang tinggal di Negara Bagian Jalisco, saat ini dalam keadaan baik dan membatasi aktivitas di luar rumah.

“Hingga saat ini seluruh WNI yang tinggal dan bekerja di Meksiko dalam kondisi aman. Mereka juga diminta tetap waspada serta membatasi kegiatan di luar rumah,” ujar Heni dalam keterangannya, pada Selasa (24/2).

Menurut dia, KBRI Mexico City telah menyiapkan rencana tindak lanjut yang dapat segera diterapkan jika situasi memburuk.

Namun, berdasarkan pemantauan terkini, dia menyebutkan kondisi keamanan di sejumlah wilayah dilaporkan mulai berangsur kondusif.

Pihak KBRI dan Konsul Kehormatan RI terus memantau perkembangan situasi serta menjalin komunikasi intensif dengan para WNI di Meksiko.

“KBRI Mexico City dan Konsul Kehormatan RI terus memantau situasi dan menjalin komunikasi dengan para WNI untuk memantau kondisi mereka,” kata dia.

Diketahui, gelombang aksi kekerasan melanda sejumlah wilayah di Meksiko setelah tewasnya pimpinan kartel narkoba Jalisco New Generation Cartel (CJNG) El Mencho.

