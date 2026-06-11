Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Melalui Diplomasi Parlemen ke Vietnam, Indonesia Ingin Perkuat Ekspor Maritim

Kamis, 11 Juni 2026 – 20:42 WIB
Melalui Diplomasi Parlemen ke Vietnam, Indonesia Ingin Perkuat Ekspor Maritim - JPNN.COM
Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar Dave Laksono bersama delegasi parlemen Indonesia melaksanakan pertemuan di Ho Chi Minh City. Source for JPNN

jpnn.com, HO CHI MINH - Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar Dave Laksono bersama delegasi parlemen Indonesia melaksanakan pertemuan di Ho Chi Minh City setelah mengikuti ASEAN Future Forum (AFF) 2026 di Hanoi, Vietnam, Selasa (9/6) kemarin.

Dave menyebut pertemuan dilakukan dengan pemangku kepentingan strategis di Vietnam membahas hubungan Indonesia dan negara tersebut.

"Ya, sekaligus menjajaki peluang kerja sama di berbagai sektor yang berpotensi memberikan manfaat nyata bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kedua negara," kata dia dikutip Kamis (11/6).

Baca Juga:

Adapun, delegasi parlemen Indonesia satu di antaranya bertemu perusahaan perikanan di Ho Chi Minh City. 

Pertemuan membahas peluang kerja sama meningkatkan kapasitas produksi perikanan Indonesia.

Termasuk, memperluas pasar ekspor, mendorong transfer teknologi, serta membuka peluang investasi guna memperkuat industri perikanan nasional.

Baca Juga:

Dave menilai Indonesia dan Vietnam memiliki peluang besar untuk memperkuat kerja sama di sektor maritim dan perikanan. 

Menurutnya, pengalaman Vietnam dalam mengembangkan industri perikanan yang berdaya saing bisa menjadi pembelajaran berharga bagi Indonesia.

Waka Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menemui pelaku industri di Vietnam demi dongkrak hilirisasi perikanan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ekspor maritim  Diplomasi Parlemen  DPR  Dave Laksono 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp