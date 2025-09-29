Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Melalui Resurrection, Nandio Bawa Semangat Kebangkitan Mode di HUT Lippo Mall Kemang

Senin, 29 September 2025 – 08:50 WIB
Melalui Resurrection, Nandio Bawa Semangat Kebangkitan Mode di HUT Lippo Mall Kemang - JPNN.COM
Koleksi Nandio dalam acara HUT ke-13 Lippo Mall Kemang. Foto: Tim Lippo Mall Kemang

jpnn.com, JAKARTA - Dunia fesyen Indonesia kembali menunjukkan gairahnya melalui Grand Ceremony peringatan ulang tahun ke-13 Lippo Mall Kemang (LMK). 

Desainer muda berbakat, Nandio, menjadi sorotan utama dengan menampilkan 14 koleksi busana bertema Resurrection, yang merepresentasikan semangat kqebangkitan industri mode tanah air.

Acara itu menjadi panggung bagi Nandio untuk menuangkan visinya tentang fesyen yang terus tumbuh, berkembang, dan memberikan inspirasi baru bagi para pencinta mode. 

Koleksinya bukan sekadar busana, melainkan sebuah pernyataan akan optimisme di tengah dinamika industri.

Nandio menghadirkan koleksi yang memadukan permainan kain dengan teknik draperi, lipit, serta formasi gelombang yang diperkaya detail reflektif, menciptakan kesan visual dramatis. 

Perpaduan antara bahan kaku dan material lembut menghasilkan harmoni desain yang artistik sekaligus penuh karakter.

Tema Resurrection sendiri terinspirasi dari fenomena alam yang dituangkan dalam kilau kain, menghadirkan nuansa dramatis yang segar di atas panggung. 

Setiap rancangan dirancang untuk menjadi simbol kebangkitan, sekaligus dorongan untuk membawa fashion Indonesia ke arah yang lebih progresif.

Melalui Resurrection, Nandio membawa semangat kebangkitan Industri mode Indonesia di HUT ke-13 Lippo Mall Kemang.

