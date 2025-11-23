Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Melaney Ricardo Sebut Kalina Ocktaranny Segera Nikah Lagi

Minggu, 23 November 2025 – 19:19 WIB
Melaney Ricardo Sebut Kalina Ocktaranny Segera Nikah Lagi - JPNN.COM
Kalina Ocktaranny di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Senin (27/3). Foto: Firda Junita/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Kalina Ocktaranny dikabarkan akan kembali menikah dalam waktu dekat.

Kabar tersebut diungkapkan oleh sahabatnya, Melaney Ricardo dalam program FYP di Trans7 baru-baru ini.

"Selamat datang calon pengantin. Kalina mau nikah," kata Melaney Ricardo.

Baca Juga:

Kalina Ocktaranny yang mendengar ucapan Melaney Ricardo pun tampak terkejut dan malu-malu.

Dia hanya mengamini pernyataan dari presenter kondang tersebut.

"Amin," jawab Kalina Ocktaranny.

Baca Juga:

Akan tetapi, perempuan berusia 44 tahun itu enggan memberi bocoran soal jadwal menikah.

Kalina Ocktaranny hanya menyebut calon pasangannya merupakan orang yang pernah dekat dengan dirinya.

Selebritas Kalina Ocktaranny dikabarkan akan kembali menikah dalam waktu dekat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kalina Octaranny  suami kalina ocktaranny  Melaney Ricardo  Kalina Ocktaranny nikah 
BERITA KALINA OCTARANNY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp