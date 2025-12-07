Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Melapor ke Prabowo, Kepala BNPB Ungkap Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatra

Minggu, 07 Desember 2025 – 20:32 WIB
Melapor ke Prabowo, Kepala BNPB Ungkap Jumlah Korban Meninggal Bencana Sumatra - JPNN.COM
Bencana alam di Sumatera Utara. Foto: ANTARA/HO-Pusdalops Sumut

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto menyebutkan 921 jiwa menjadi korban meninggal dunia dari peristiwa banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).

Hal demikian disampaikan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada Minggu (7/12).

"Kami laporkan bahwa korban jiwa per hari ini meninggal dunia 921 orang," kata dia melaporkan data ke Prabowo dalam rapat seperti disiarkan YouTube akun Sekretariat Presiden, Minggu.

Baca Juga:

Suharyanto juga menyampaikan 392 orang masih dilaporkan hilang setelah peristiwa banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar.

"Mengungsi 975.079 orang. Ini di tiga provinsi baik Aceh, Sumut, dan Sumbar," kata dia dalam rapat.

Dia mengatakan sebanyak 366 jiwa dari 921 yang meninggal dunia dari peristiwa banjir dan longsor berada di Aceh.

Baca Juga:

"Hilang 97 orang, dan mengungsi 914.202 orang," ujarnya. 

Suharyanto dalam rapat juga mengatakan tiga akses nasional di Aceh masih terputus akibat bencana banjir dan longsor. 

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyebutkan 921 jiwa meninggal dunia dari peristiwa banjir dan longsor Sumatra.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bencana sumatra  korban bencana Sumatra-Aceh  BNPB  Prabowo Subianto 
BERITA BENCANA SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp