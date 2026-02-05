Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Melawan Persib Bandung, David da Silva cs Akan Terus Berlari Kejar Kemenangan

Kamis, 05 Februari 2026 – 20:32 WIB
Melawan Persib Bandung, David da Silva cs Akan Terus Berlari Kejar Kemenangan - JPNN.COM
Pelatih Malut United FC Hendri Susilo dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Jumat (5/2/2026). Foto: sources for JPNN

jpnn.com, BANDUNG - Malut United FC mematangkan persiapan jelang laga tandang melawan Persib Bandung, yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (6/2) malam.

Menghadapi tim dengan kualitas dan kedalaman skuad mumpuni seperti Persib, tim asuhan Hendri Susilo menyiapkan antisipasi khusus, terutama dalam membaca perubahan pola permainan lawan.

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengakui bahwa Persib merupakan salah satu tim terkuat di kompetisi dengan kualitas merata di semua lini.

Baca Juga:

Menurutnya, kekuatan Persib tidak hanya terlihat dari individu pemain, tetapi juga dari cara mereka mengelola pertandingan.

"Persib tidak perlu dibicarakan lagi, kualitas mereka di semua lini, termasuk kedalaman skuad," kata Hendri dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Kamis (5/2).

Dari hasil pengamatan tim pelatih, Hendri menilai Persib memiliki kecenderungan bermain agresif dengan tekanan tinggi saat belum unggul.

Baca Juga:

Namun, ketika sudah memimpin, tim berjuluk Maung Bandung itu kerap menurunkan garis permainan dan mengandalkan serangan balik.

"Kami melihat Persib ketika belum unggul selalu melakukan pressure tinggi. Tapi kalau sudah unggul, mereka rata-rata bermain di middle block, bahkan masuk ke dalam blok, lalu melakukan counter attack. Itu sudah kami siapkan antisipasinya," jelasnya.

Begini persiapan Malut United jelang laga melawan Persib Bandung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Ada instruksi pelatih buat pemain.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persib vs Malut United  David da Silva  Hendri Susilo Malut United 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp