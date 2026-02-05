Melawan Persib Bandung, David da Silva cs Akan Terus Berlari Kejar Kemenangan

jpnn.com, BANDUNG - Malut United FC mematangkan persiapan jelang laga tandang melawan Persib Bandung, yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Jumat (6/2) malam.

Menghadapi tim dengan kualitas dan kedalaman skuad mumpuni seperti Persib, tim asuhan Hendri Susilo menyiapkan antisipasi khusus, terutama dalam membaca perubahan pola permainan lawan.

Pelatih Malut United Hendri Susilo mengakui bahwa Persib merupakan salah satu tim terkuat di kompetisi dengan kualitas merata di semua lini.

Menurutnya, kekuatan Persib tidak hanya terlihat dari individu pemain, tetapi juga dari cara mereka mengelola pertandingan.

"Persib tidak perlu dibicarakan lagi, kualitas mereka di semua lini, termasuk kedalaman skuad," kata Hendri dalam konferensi pers pralaga di Stadion GBLA, Kamis (5/2).

Dari hasil pengamatan tim pelatih, Hendri menilai Persib memiliki kecenderungan bermain agresif dengan tekanan tinggi saat belum unggul.

Namun, ketika sudah memimpin, tim berjuluk Maung Bandung itu kerap menurunkan garis permainan dan mengandalkan serangan balik.

"Kami melihat Persib ketika belum unggul selalu melakukan pressure tinggi. Tapi kalau sudah unggul, mereka rata-rata bermain di middle block, bahkan masuk ke dalam blok, lalu melakukan counter attack. Itu sudah kami siapkan antisipasinya," jelasnya.