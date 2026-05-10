Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Melawan Persija Jakarta, Persib Tanpa Ramon Tanque

Minggu, 10 Mei 2026 – 10:46 WIB
Melawan Persija Jakarta, Persib Tanpa Ramon Tanque - JPNN.COM
Bomber Persib Bandung Ramon Tangue. Foto: diambil dari ileague

jpnn.com - SAMARINDA - Persib Bandung menghadapi Persija Jakarta dalam duel pada pekan ke-32 BRI Super League 2025/26 tanpa striker Ramon Tanque.

Cowok asing asal Brasil itu mengalami masalah kesehatan menjelang pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Segiri, Samarinda, Minggu (10/5) sore.

Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan dia sudah menyiapkan pengganti Ramon Tanque dalam duel bertajuk El Clasico Indonesia itu.

Baca Juga:

Sejumlah penyerang, seperti Andrew Jung, Sergio Castel, dan Uilliam Barros jadi opsinya

"Semua pemain fit, kecuali Ramon. Ramon merasa sakit setelah pertandingan terakhir, jadi, kami tidak ingin mengambil risiko," kata Hodak.

Menurutnya, kondisi kesehatan pemain selalu dipantau oleh tim medis, dan pemain yang sudah mengemas delapan gol itu dipastikan siap untuk laga berikutnya melawan PSM Makassar.

Baca Juga:

"Pemain harus fit 100 persen, tetapi dia akan siap untuk pertandingan berikutnya. Selain dia, semua orang ada di sini dan mereka siap," tuturnya.

Total ada 23 pemain yang diboyong Bojan Hodak dalam perjalanannya ke Kalimantan Timur itu.

Persib Bandung tampil tanpa kekuatan striker asing Ramon Tanque saat melawan Persija Jakarta. Pelatih Bojan Hodak ungkap alasannya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib  Persija vs Persib  Ramon Tanque  Super League  Persija 
BERITA PERSIB LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp