Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Melawan Persis, Marc Klok Tak Mau Hancurkan Ritme Kemenangan Persib  

Minggu, 26 Oktober 2025 – 14:01 WIB
Melawan Persis, Marc Klok Tak Mau Hancurkan Ritme Kemenangan Persib   - JPNN.COM
Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak (kiri) dan pemain Marc Klok (kanan) dalam konferensi pers pralaga BRI Super League 2025/26 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (26/10/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com, BANDUNG -

Persib Bandung sedang di atas angin saat menghadapi Persis Solo dalam pertandingan pekan ke-10 BRI Super League 2025/26.

Pasalnya, tuan rumah berhasil meraih dua kemenangan beruntun saat melawan PSBS Biak dan matchday ke-3 kontra Selangor FC.

Baca Juga:

Hasil positif itu otomatis meningkatkan kepercayaan diri skuad asuhan Bojan Hodak, meski mereka didera kelelahan.

Gelandang sekaligus pemegang ban kapten Persib, Marc Klok mengatakan timnya harus bisa mengalahkan Persis, kalau tidak mau merusak ritme kemenangan yang sedang diraih.

“Besok pertandingan lagi, jadwal sangat padat tetapi buat kami bagus karena sedang dalam ritme kemenangan,” kata Klok dalam konferensi pers pralaga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (27/10).

Baca Juga:

Target tiga poin di kandang sendiri itu selain untuk menjaga tren positif, juga memperbaiki posisi di papan klasemen sementara Super League.

Sampai dengan pekan ke-9, Persib ada di posisi ke-6 dengan nilai 13 poin. Mereka terpaut satu poin dengan Malut United yang ada di atasnya.

Target Marc Klok saat Persib menghadapi Persis Solo di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), besok malam.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Persib Bandung  Persis Solo  Persib vs Persis  Bojan Hodak  Marc Klok 
BERITA PERSIB BANDUNG LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp