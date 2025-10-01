Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Melawan Saat Akan Ditangkap, 3 Pengedar Sabu-Sabu Ditindak Tegas, Dor Dor

Rabu, 01 Oktober 2025 – 19:52 WIB
Melawan Saat Akan Ditangkap, 3 Pengedar Sabu-Sabu Ditindak Tegas, Dor Dor - JPNN.COM
Tersangka beserta barang bukti saat dihadirkan dalam press release di Polda Sumsel. Foto: dokumen Polda Sumsel.

jpnn.com, PALEMBANG - Sebanyak tujuh orang tersangka pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan pil ekstasi di sejumlah lokasi di Sumsel ditangkap.

Dari tujuh orang yang ditangkap, tiga di antaranya diberikan tindakan tegas dengan timah panas di kaki, karena melakukan perlawanan dengan senjata tajam hingga membahayakan petugas saat akan dilakukan penangkapan.

Ketiga tersangka yang diberikan tindakan tegas yaitu berinisial AM, UJG, dan FEB.

Baca Juga:

"Kami menyadari risiko saat berhadapan dengan pelaku pengedar narkoba. Namun, semua demi memberantas peredaran narkotika di Sumsel," ungkap Direktur Reserse Narkoba Polda Sumsel Kombes Pol Yulian, Rabu (1/10).

Dari tangan ketiga tersangka polisi mengamankan barang bukti 200 gram sabu-sabu (AM), 152,47 gram sabu-sabu (UJG), dan 10,22 gram sabu-sabu milik FEB.

Tersangka AM ditangkap saat sedang berada di Jalan Lintas Sekayu-Lubuk Linggau, Desa Ulak Paceh, Kabupaten Muba.

Baca Juga:

Tersangka UJG ditangkap di halaman salah satu pertashop Desa Merah Mata, Banyuasin.

Lalu, tersangka FEB ditangkap di Desa Tapus Kecamatan Lembak, Kabupaten Muara Enim.

Tiga dari tujuh tersangka pengedar sabu-sabu diberikan tindakan tegas dan terukur saat akan dilakukan penangkapan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pengedar sabu-sabu  Polda Sumsel  Kasus Narkoba  sabu-sabu 
BERITA PENGEDAR SABU-SABU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp