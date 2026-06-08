Melayani Negeri Satu Seperempat Abad, Pegadaian Konsisten Hadirkan Layanan Terdepan

jpnn.com, JAKARTA - PT Pegadaian mempertegas komitmennya sebagai institusi keuangan yang adaptif dan tepercaya di Indonesia.

Setelah lebih dari 125 tahun memberikan berbagai layanan keuangan untuk masyarakat, Pegadaian tidak hanya berhasil mempertahankan eksistensinya melintasi generasi, tetapi juga terus sukses bertransformasi menjawab tuntutan zaman.

Langkah transformasi ini membuahkan hasil yang impresif. Pegadaian yang dahulu identik dengan layanan gadai tradisional, kini telah berevolusi menjadi penyedia solusi finansial yang jauh lebih luas dan terdigitalisasi, termasuk memimpin pasar ekosistem investasi emas dan layanan bullion nasional.

Perluasan portofolio bisnis ini menjadi motor penggerak pertumbuhan kinerja keuangan perusahaan secara signifikan.

Hingga saat ini, skala bisnis Pegadaian terus meluas secara masif dengan melayani lebih dari 19 juta nasabah yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Pertumbuhan basis nasabah ini didukung penuh oleh keandalan infrastruktur fisik berupa lebih dari 4.000 outlet operasional di Indonesia.

Kepala Departemen Layanan Outlet dan Prioritas PT Pegadaian, Shinta Kusumastuti menuturkan loyalitas nasabah adalah pilar utama di balik performa gemilang perusahaan sepanjang tahun lalu.

“Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 19 juta nasabah Pegadaian. Berkat kepercayaan yang begitu besar, Pegadaian berhasil membukukan pencapaian yang cukup luar biasa di tahun 2025. Laba bersih perusahaan tumbuh signifikan sebesar 40% hingga menyentuh angka sekitar Rp 8,3 triliun. Tidak hanya itu, Pegadaian juga kokoh mempertahankan pangsa pasar gadai nasional di kisaran 80%,” ungkap Shinta.