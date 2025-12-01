Melayat ke Rumah Duka, Airlangga Sebut Almarhum Said Assagaff Sahabat Baik

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyambangi rumah duka mantan gubernur Maluku Said Assagaff, Minggu (30/11/2025) malam.

Gubernur Maluku periode 2014-2019, Said Assagaff meninggal dunia dalam usia ke-72 tahun pada Minggu sekitar pukul 17.50 WIB di Jakarta.

Airlangga tiba di rumah duka di Jalan Bunga Anggrek No 30 Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan sekitar pukul 21.45 WIB. Setibanya di rumah duka, politikus senior Partai Golkar ini datangi rumah duka dan bertemu dengan keluarga almarhum Said Assagaff.

Airlangga menuturkan, Said Assagaff merupakan sosok yang berpendirian teguh dan berdedikasi untuk menyejahterakan masyarakat. Ia mengaku mengenal Said Assagaff sebagai orang yang baik, bekerja keras, teguh pendirian, dan pantang menyerah.

"Saya menyampaikan duka mendalam atas kepergian beliau sahabat saya mantan gubernur Maluku Said Assagaff. Beliau sosok yang baik, ikhlas berjuang untuk masyarakat khususnya Maluku, dan pekerja keras. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, dan perjuangan almarhum untuk masyarakat Maluku dilanjutkan penerusnya," tutur Menko Airlangga di rumah duka almarhum Said Assagaff, Minggu (30/11/2025) malam.

Diketahui, Said Assagaff meninggal dunia akibat sakit yang dideritanya. Ia meninggal sehari setelah perayaan hari ulang tahunnya ke-72 yang dirayakan pada Sabtu (29/11/2025) kemarin.

Sosok yang pernah menjabat wakil gubernur mendampingi gubernur Maluku Karel Albert Ralahu ini sempat dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) Jakarta sebelum meninggal dunia.

Sosok yang karib disapa Pak Bib ini merupakan tokoh Maluku yang berangkat dari karier di birokrat. Sebelum terjun ke politik dan menjadi kepala daerah, Pa Bib pernah menjabat sebagai sekretaris daerah Provinsi Maluku.