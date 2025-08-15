Melayat Ke Rumah Duka, Jirayut Akui Syok Dengar Kabar Mpok Alpa Meninggal Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Pedangdut asal Thailand, Jirayut datang ke rumah duka Mpok Alpa di kawasan Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat (15/8).

Dia mengaku syok saat kali pertama mendapat kabar meninggalnya pembawa acara sekaligus pelawak tersebut.

Jirayut menuturkan, dirinya tak tahu bahwa Mpok Alpa sedang berjuang melawan penyakit yang diidapnya selama ini.

"Diia juga enggak ada koar-koar post kasih tahu kalau dia lagi sakit atau bagaimana. Makanya jujur ya kak aku syok," ujar Jirayut ditemui di rumah duka, Ciganjur, Jakarta Selatan, Jumat.

Dia menuturkan, dirinya sudah cukup lama sejak kali terakhir bertemu dengan pemilik nama asli Nina Carolina itu.

Saat itu, Mpok Alpa pun tak membahas soal kondisi kesehatannya.

"Aku enggak kepikiran dia sakit. Ya sudah begitu. Pas tahu hari ini dia meninggal syok banget," ucap Jirayut.

Dia mengungkapkan ada banyak kenangan bersama mendiang Mpok Alpa.