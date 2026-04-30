Melejit 112 Persen di Kuartal I/2026, Marketing Sales PANI Tembus Rp 987 Miliar

jpnn.com, JAKARTA - PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk atau PANI mencatatkan kinerja positif pada awal 2026. Pada kuartal I tahun ini, emiten berkode PANI itu membukukan marketing sales sebesar Rp 987 miliar.

Angka itu melonjak 112 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (year on year/YoY). Capaian tersebut juga menjadi sinyal kuat bagi PANI di tengah dinamika makroekonomi global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik.

Kinerja itu menjadi indikasi permintaan pasar akan produk properti di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2 tetap kuat. Menurut Presiden Direktur PANI Sugianto Kusuma, capaian awal tahun ini mencerminkan apresiasi pasar terhadap kualitas produk dan pengembangan kawasan mandiri terintegrasi tersebut.

“Pencapaian marketing sales pada awal tahun ini mencerminkan apresiasi pasar yang tetap tinggi terhadap kualitas produk dan pengembangan kawasan PIK2, khususnya pada segmen hunian premium dan area komersial strategis,” ujar Sugianto.

Pertumbuhan marketing sales PANI terutama ditopang oleh segmen residensial. Sejumlah proyek hunian. seperti Pasir Putih Residence, Rumah Milenial, Permata Hijau Residence, Padma, Pantai Bukit Villa, dan Bukit Nirmala menjadi kontributor penting pada kuartal pertama tahun ini.

Selain residensial, penjualan kaveling tanah komersial juga mencatat pertumbuhan solid. Permintaan atas kawasan CBD PIK2 juga terus meningkat seiring berkembangnya kawasan tersebut sebagai pusat aktivitas bisnis baru.

Per 31 Maret 2026, PANI mengelola cadangan lahan sekitar 1.825 hektare. Dengan land bank seluas itu, PANI merasa optimistis berada pada posisi strategis untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Sugianto menilai PIK2 terus berkembang sebagai kawasan terpadu yang memiliki daya tarik bagi end-user maupun investor. Menurut dia, hal itu sejalan dengan ekosistem kawasan yang dibangun secara bertahap dan berkelanjutan.