Melempem Musim Ini, Egy Maulana Vikri Berjanji Lebih Tajam Lagi

jpnn.com, JAKARTA - Musim 2025/2026 jadi tamparan keras bagi Egy Maulana Vikri. Winger andalan Dewa United itu secara jujur mengakui performanya jauh dari ekspektasi dan berjanji bangkit lebih ganas musim depan.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Egy tak menutupi rasa kecewa setelah gagal tampil tajam sepanjang musim.

Pemain Timnas Indonesia tersebut, bahkan menyebut musim ini tidak berjalan bagus, meski tetap ada banyak hal yang patut disyukuri.

"Musim ini tidak bagus, tetapi banyak hal-hal yang patut disyukuri dan yang pasti musim selanjutnya akan jauh lebih baik! Terima kasih untuk musim ini. Saya akan bekerja lebih keras dan lebih baik next season!" tulis Egy.

Pengakuan itu seolah menjadi cerminan nyata performa sang pemain di kompetisi domestik.

Dari 29 pertandingan bersama Dewa United di Super League, Egy gagal mencetak satu gol pun.

Mantan pemain Lechia Gdansk tersebut hanya mampu menyumbang satu assist dari total 1.411 menit bermain.

Catatan itu tentu jauh dari harapan publik yang menantikan ketajaman Egy sebagai motor serangan Banten Warriors.