Melihat Dampak Purbaya Effect Bagi Ekonomi Indonesia  

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Ekonom The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip menilai kebijakan ekonomi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, atau yang disebut sebagai 'Purbaya Effect', mulai menunjukkan dampaknya terhadap perekonomian nasional.

Menurut dia, hal itu tercermin dari penyaluran kredit ke badan usaha milik negara (BUMN) yang tumbuh signifikan mencapai 10,04 persen pada September 2025, meningkat signifikan dibandingkan Agustus 2025 yang hanya 1,9 persen.

"Kenapa saya bilang ini Purbaya efek sudah bekerja? Karena sebagian besar sumber pertumbuhan kredit perbankan itu masih dari kepada debitur BUMN. Dari (pertumbuhan) 1,9 persen (Agustus 2025), menjadi 10,04 persen (September 2025)," kata Sunarsip dikutip Jumat (14/11).

Selain itu, penyaluran kredit ke sektor swasta juga menunjukkan peningkatan tipis, yakni tumbuh 11,12 persen pada September 2025 dibandingkan 11,07 persen pada bulan sebelumnya.

Sebagaimana diketahui, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menempatkan dana pemerintah sebesar Rp 200 triliun di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Kebijakan itu bertujuan memperkuat likuiditas perbankan sekaligus menjadi stimulus untuk mendorong pergerakan ekonomi melalui penyaluran kredit.

Secara keseluruhan, pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 tercatat 7,7 persen (yoy), naik tipis dibandingkan dengan bulan Agustus 2025 yang sebesar 7,56 persen (yoy).

"Tapi saya berharapnya bisa lebih. Lebihnya itu tidak hanya pada level korporat BUMN, tapi levelnya ke swasta. Karena Pak Purbaya kan selalu bilang, dia ingin mentransmisikan fiskal menjadi katalis pertumbuhan untuk swasta. Karena kredit terbesar kan dari swasta, bukan dari BUMN," tambahnya.