Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Melihat Gagasan Besar Proyek Family Office Luhut Binsar, Oh Ternyata

Jumat, 17 Oktober 2025 – 08:37 WIB
Melihat Gagasan Besar Proyek Family Office Luhut Binsar, Oh Ternyata - JPNN.COM
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan . Foto: Instagram @luhut.pandjaitan

jpnn.com, JAKARTA - Kepala Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim sudah banyak investor yang menunggu Family Office terbentuk mengklaim sudah banyak investor yang menunggu Family Office terbentuk.

Adapun pembangunan Family Office di Bali menjadi polemik. Sebab Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa ini tidak ingin menggelontorkan duit dari APBN untuk proyek tersebut.

"Jadi, Singapura dan China menjadi deretan investor yang dimaksud," ujar Luhut dikutip Jumat (17/10).

Baca Juga:

Luhut menegaskan, pembangunan Family Office itu tidak akan menggunakan duit yang bersumber dari APBN.

“Family Office itu enggak ada urusan dengan APBN,” katanya.

Eks Menteri Koordinator Maritin dan Investasi itu mengaku, pembangunan Family Office di Bali ini sekaligus mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pusat Keuangan.

Baca Juga:

Kawasan itu akan menjadi gerbang bagi dana investasi luar negeri yang akan masuk dan diinvestasikan ke berbagai sektor riil di Indonesia.

Luhut juga mengaku pernah berencana mengembangkan Family Office di Ibu Kota Nusantara (IKN). Tetapi kini, dia ingin berfokus mengembangkan dan mengevaluasi proses Family Office di Bali untuk melihat efektivitasnya.

Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim sudah banyak investor yang menunggu Family Office terbentuk

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   family office  Luhut Binsar Pandjaitan  Luhut  APBN  purbaya 
BERITA FAMILY OFFICE LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp